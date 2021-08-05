В Києві навколо машини поклали асфальт

У Дарницькому районі біля метро" Харківська " працівники дорожньої служби поклали асфальт навколо автомобіля. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням телеграм-канал Вартові Еспресо.

Цей випадок стався біля проспекту Бажана, 46. Неподалік проводився ремонт, де укладали новий асфальт. Працівники дорожньої служби чекали 4 дні, поки заберуть автомобіль "Ford" з реєстраційним знаком Рівного. Після просто обійшли машину і поклали асфальт навколо неї.

"У Києві дорожні працівники поклали асфальт навколо автомобіля, припаркованого у дворі біля проспекту Миколи Бажана, 26, недалеко від метро «Харківська». Власника автомобіля Ford з рівненськими номерами не могли дочекатися чотири дні.", пишуть у телеграм-каналі.

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