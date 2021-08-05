В столиці сталася пожежа приватного будинку на Лівому березі

5 серпня рятувальникам прийшло повідомлення про те, що в місті Київ у Дніпровському районі сталася пожежа. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Києві.

Пожежа сталася в одноповерховому житловому будинку на вулиці Сагайдака, 96-а.рятувальники локалізували пожежу і зараз ліквідують її. Для загасання знадобилося викликати додаткові сили оскільки в околицях будинку не було протипожежного водопостачання.

Жертв і постраждалих на даний момент не виявлено.

Нагадаємо, 35-річний чоловік підпалив кафе на Лісовому масиві в Києві.

Поліції прийшло повідомлення, що на вулиці Шолом-Алейхема підпалили кафе. Рятувальники ліквідували пожежу. А поліцейські спіймали чоловіка, який скоїв правопорушення.

Як повідомляють працівники поліції, Палій пояснив свій вчинок тим, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, тому він вирішив підпалити заклад. Для цього він розбив вікно, вилив у приміщення запальну суміш і підпалив її.

Раніше повідомлялося, чоловік вирішив помститися знайомому через ділянку землі і поплатився: "згорів гараж і два авто"

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