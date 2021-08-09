На 54-році життя трагічно обірвалося життя відомого українського письменника, журналіста та телепродюсера Дмитра Харитонова

Про смерть 54-річного телепродюсера повідомив генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький у своєму Facebook.

Трагедія сталася 8 серпня.

"Сьогодні пішов з життя мій близький друг, телевізійний продюсер, письменник, журналіст Дмитро Харитонов. Глибока, добра, дуже чуйна і позитивна людина. Дуже рано", – написав Красовицький.

Як відомо, уродженець Харкова Дмитро Харитонов працював на багатьох популярних українських каналах, зокрема "Тет", "1+1", "Інтер". У 2004−2005 роках був генпродюсером СТБ, в 2007 році став керівником ТРК "Київ".

Окрім цього, його цікавила тема спорту, декілька його документальних робіт були присвячені футболу, зокрема "Футбольні війни" і "Лобановський. Післямова".

Як письменник Харитонов відомий своїм циклом книг "Забута реальність" у науково-фантастичному жанрі. Також він зняв близько двох десятків документальних фільмів про відомих особистостей в історії.

Сам Красовицький причини смерті друга не вказав, однак пізніше у коментарях до посту режисера-постановщика у "Zodiac Media" Олександра Смірнова з’ясувалося, що причиною смерті Дмитра Харитонова стало онкологічне захворювання – рак шлунку.

Як відомо, Харитонов сотаннім часом працював над виданням Данте з ілюстраціями, однак робота залишиться незакінченою.

"Моторошно", "Світла пам'ять хорошій людині. Дуже шкода", "Пам'ятаю його ще по харківським програмами. Дуже цікавий тактичний автор", " Це трагедія ... Інтелектуал, супер креативний фахівець і, головне, дуже хороша людина, наскільки я його впізнав за час нашого, на жаль, нетривалого спілкування. Царство небесне!", "Однією чудесною людиною менше", - пишуть у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що зірка популярних серіалів пішла з життя після затяжної хвороби: "Вона завжди яскраво палала".

Нaгaдaємо, що раптово обірвалося життя відомого коміка і актора, йому було всього 41: деталі нещастя.

A ще Politeka повідомлялa, що не стало українського художника Олександра Ройтбурда, розкрито трагічні деталі: "Як же так?".