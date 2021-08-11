На Вінничині обірвалося життя вагітної українки



Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Трагічна аварія сталася вночі, 9 серпня. За інформацією слідства, зіткнення сталося між легковим авто і мотоблоком.

У результаті травми отримали водій і пасажирка "Chery".

Водій мотоблока зник з місця аварії, а його вагітна 20-річна пасажирка померла вже в лікарні.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом події. За таке правопорушення передбачено покарання-до 8 років позбавлення волі.

"Правова оцінка діям кожного учасника дорожнього руху буде надана під час досудового розслідування", - повідомили в поліції.



Відзначимо, що у 2021 році кількість ДТП в Україні зросла в рази в порівнянні з аналогічним періодом попередніх років.

Тільки за перші шість місяців Цього року було складено понад 86 тисяч протоколів на дорогах України. Зростання кількості аварій частково пов'язане з тим, що власні автомобілі в період коронавірусу стали більш популярним транспортним засобом.

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