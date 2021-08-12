З’ясувалося, куди зникла зірка російського кінематографу Артем Артем'єв. Він має серйозні проблеми зі здоров’ям

Як пише Politeka.net, 48-річний Артем Артем'єв народився в столиці Узбекистану Ташкенті, де здобув освіту в місцевому Театральному інституті. Пізніше перебрався до Москви, однак довго не міг проявити себе. Дебют Артем’єва в кіно відбувся у 2005 році у проєкті "Адвокат", а відомим він став завдяки ролі головного антагоніста в серіалі "Тетянин день". Після цього Артем’єв в кіно часто грав негідників.

Однак кілька років тому Артем’єв зник із телевізійних радарів, а нещодавно у програмі "Андрій Малахов. Прямий ефір на каналі "Росія 1" з'явилася інформація, що Артем'єва намагалися отруїти й через це він шість років не міг навіть ходити й схуд до 40 кілограмів, у нього випали всі зуби та волосся, передає "СтарХіт".

Хто і з якої причини посягнув на життя актора не сказано, ясно лише, що це все почалося у 2010 році. Зараз чоловік живе із жінкою на ім’я Валентина, яка й, за її словами, поставила Артема на ноги, адже лікарі відмовлялися лікувати актора й ставили йому діагноз рак кишечника. Жінка каже, що усі заощадження вона витратила на лікування, тому грошей у них немає.

У програмі Малахова сказано, що пара живе в будинку знайомих, подекуди їм доводиться красти їжу в магазинах й навіть їсти траву. Однак експерти в студії вважають, що Артем'єв потрапив в секту, з якої тепер не може вибратися, а його обраниця Валентина немає російського паспорта, у неї за плечима багатотисячні борги. Її закордонний паспорт виявився підробкою.

Однак на особистій сторінці у Facebook Артем’єв заявив, що інформацію в передачі Малахова подали у негативному світлі, вона невірна і порочить його і його сім'ю. Ба більше, за словами актора він з дружиною навіть не брали в ній участі, усе змонтували та наклали їхні голоси.

Артем'єв заявив про своє рішення звернутися до суду з позовом про наклеп.

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