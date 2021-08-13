У Чернігові внаслідок ДТП загинув поліцейський

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили в прес-службі поліції Чернігівської області у Facebook.

Аварія сталася 12 серпня близько дев'ятої години вечора на пішохідному переході в спальному районі міста. За попередньою інформацією, 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шарпатого збив легковий автомобіль.

"Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

У коментарях під постом українці висловили свої співчуття сім'ї загиблого, а деякі навіть повідомили подробиці страшної трагедії.

"На цьому пішохідному переході раз на пару місяців ДТП, взимку був - летальний результат, зараз - летальний результат. Медики боролися за життя чоловіка більш ніж пів години...я ніколи не забуду, як кричала мати цього чоловіка.... Співчуття рідним. Звук удару був нереальним, подумала, що машини стукнулися, але.... Виявилося найгірше...""Вічна пам'ять і глибокі слова скорботи батькам", - писали під постом.

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