Пішов з життя знаменитий італійський актор
Джанфранко Д'анджело помер у поліклініці Риму 15 серпня після нетривалої хвороби, пише Ilgiornale.
Актор був одним із символів телебачення і кіно вісімдесятих і дев'яностих років. 19 серпня йому виповнилося б 85 років.
Він почав свою кар'єру в Театрі на початку шістдесятих.
Джанфранко Д'анджело дебютував на телебаченні в сімдесятих. Під керівництвом Антоніо Річчі він став кумиром молоді вісімдесятих з його простою і природною комедією.
З середини дев'яностих його кар'єра сповільнилася, але Джанфранко Д'анджело ніколи не переставав працювати, настільки, що навіть в останні кілька місяців він займався театральною роботою.
У числі проектів- "Зум зум зум", "двері в темряву", "Я не біжу, я тікаю", "леді Барбара", "Четверо ненажер на маневрах", "Докторша військового госпіталю", "Срібний язичок", "Ліцеїстка", "Поліцейська робить кар'єру", "Вчителька природничих наук", "Рум'яна і чарівна гувернантка", "Шизовойска" і подібне, пам'ятне щасливим власникам відеомагнітофонів.
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