Пішов з життя знаменитий італійський актор

Джанфранко Д'анджело помер у поліклініці Риму 15 серпня після нетривалої хвороби, пише Ilgiornale.

Актор був одним із символів телебачення і кіно вісімдесятих і дев'яностих років. 19 серпня йому виповнилося б 85 років.

Він почав свою кар'єру в Театрі на початку шістдесятих.

Джанфранко Д'анджело дебютував на телебаченні в сімдесятих. Під керівництвом Антоніо Річчі він став кумиром молоді вісімдесятих з його простою і природною комедією.

З середини дев'яностих його кар'єра сповільнилася, але Джанфранко Д'анджело ніколи не переставав працювати, настільки, що навіть в останні кілька місяців він займався театральною роботою.

🔸 Addio a Gianfranco D’Angelo, comico, cabarettista e attore. È morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia. Avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto. https://t.co/h5rOqWjBZe pic.twitter.com/pO9LDd5Dit — IlSole24ORE (@sole24ore) August 15, 2021

У числі проектів- "Зум зум зум", "двері в темряву", "Я не біжу, я тікаю", "леді Барбара", "Четверо ненажер на маневрах", "Докторша військового госпіталю", "Срібний язичок", "Ліцеїстка", "Поліцейська робить кар'єру", "Вчителька природничих наук", "Рум'яна і чарівна гувернантка", "Шизовойска" і подібне, пам'ятне щасливим власникам відеомагнітофонів.

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