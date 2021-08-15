Ушел из жизни знаменитый итальянский актер

Джанфранко Д'Анджело скончался в клинике Рима 15 августа после непродолжительной болезни, пишет Ilgiornale.

Актер был одним из символов телевидения и кино восьмидесятых и девяностых годов. 19 августа ему исполнилось бы 85 лет.

Он начал свою карьеру в театре в начале шестидесятых.

Джанфранко Д'Анджело дебютировал на телевидении в семидесятых. Под руководством Антонио Риччи он стал кумиром молодежи восьмидесятых с его простой и естественной комедией.

С середины девяностых его карьера замедлилась, но Джанфранко Д'Анджело никогда не переставал работать, настолько, что даже в последние несколько месяцев он занимался театральной работой.

🔸 Addio a Gianfranco D’Angelo, comico, cabarettista e attore. È morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia. Avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto. https://t.co/h5rOqWjBZe pic.twitter.com/pO9LDd5Dit — IlSole24ORE (@sole24ore) August 15, 2021

В числе проектов - "Зум зум зум", "Дверь во тьму", "Я не бегу, я убегаю", "Леди Барбара", "Четверо обжор на маневрах", "Докторша военного госпиталя", "Серебряный язычок", "Лицеистка", "Полицейская делает карьеру", "Учительница естественных наук", "Румяная и очаровательная гувернантка", "Шизовойска" и подобное, памятное счастливым обладателям видеомагнитофонов.

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