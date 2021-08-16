Військовий літак з Афганістану, що впав в Сурхандар'ї, був зупинений системою ППО.

Літак Збройних сил Афганістану, що впав в Узбекистані, збила система протиповітряної оборони при спробі незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє Gazeta.uz з посиланням на джерела в Міністерстві оборони.

У відомстві вже підтвердили факт авіакатастрофи з військовим літаком Афганістану. Двом льотчикам зазначеного літака вдалося вижити. Їх забрали в лікарню, яка знаходиться в узбекистанському Термезі. У військовому відомстві розповіли, що після незаконного перетину кордону літаком, в Узбекистані почали розслідування. У Міноборони цієї срани також підкреслили, що при катастрофі літака ніхто не загинув.

Зазначимо, що 15 серпня, в неділю, підрозділи Талібану увійшли в Кабул - столицю Афганістану. Президент Ашраф Гані в даний час покинув країну. Згідно із заявою політичного офісу талібів, війна в Афганістані підійшла до кінця. За його словами, форма і тип правління нового режиму стануть ясні найближчим часом. В аеропорту Кабула почався хаос. Таліби взяли під контроль всю країну. Тисячі місцевих жителів через це вирішили негайно її покинути.

Саме 15 серпня в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області зазнав аварії афганський військовий літак. Відеокадри і фотографії події опублікували в соціальних мережах. На них можна розглянути фрагменти розбитої повітряної машини. Відразу після падіння з'явилися повідомлення про одного потерпілого, але незабаром дані змінилися. У Міноборони країни відразу ж заявили, що почали «вивчати ситуацію». У Міністерстві закордонних Узбекистану відмовилися коментувати подію.

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