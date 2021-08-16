Пішов з життя легендарний український легкоатлет Володимир Голубничий
Про це Національний олімпійський комітет України у понеділок, 16 серпня.
Два місяці тому Володимир Голубничий відзначив своє 85-річчя.
Легендарний спортсмен помер у Сумах, почесним громадянином яких був.
"Сьогодні пішла з життя людина-легенда... Про таких говорять: народжується раз на сто років, і це дійсно, так. Пройшли десятки років, але досі мало хто зміг досягти такого ж успіху, як дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий. Це непоправна втрата не тільки для світової спортивної громадськості, а й для всіх, хто знав Володимира Степановича особисто", - процитувала прес-служба мера Олександра Лисенка.
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Відзначається, що про час і місце прощання з олімпійцем буде повідомлено пізніше.
Голубничий виступав у спортивній ходьбі. На його рахунку два олімпійських "золота", "срібло"і " бронза". Він взяв участь у чотирьох Олімпіадах.
Українець двічі встановлював світові рекорди в ходьбі на 20 кілометрів.
Голубничий включений до Зали слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Вважається одним з кращих майстрів спортивної ходьби в історії легкої атлетики.
Співчуття родині та близьким легендарного спортсмена вже висловив Національний олімпійський комітет та її президент Сергій Бубка.
"Ми сумуємо разом..." - йдеться в повідомленні.
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