Серце українського футболіста зупинилося просто під час матчу

29-річний захисник Андрій Герасимчук помер 15 серпня у місті Ланівці Тернопільської області. Про це повідомив Сергій Ходанович у Facebook Асоціації футболу Кременецього району.

Гра проходила між клубами "Обрій-Ланівці" та "Красна Лука", загиблий був гравцем першої команди. Матч розпочався близько 12:50. Футболісту стало погано після першого тайму.

"Коли гравці пішли на перерву, Андрій сказав, що більше не виходитиме на поле, бо йому недобре. Хлопці погодилися, а він пішов відпочити. Вже коли почався другий тайм, Андрій вийшов на вулицю з приміщення, знепритомнів і впав на траву", – пояснив представник ФК "Обрій-Ланівці" Андрій Засядко, передає Zaxid.net.

Швидка допомога приїхала приблизно за п’ять хвилин, однак урятувати Андрія не вдалося.

"Ніби вдавалося його повернути, але як тільки лікарі переставали реанімувати, йому ставало гірше. У підсумку, наш колега, друг помер", – зазначив Засядко.

Він розповів, що Герасимчук грав у клубі понад 10 років. Останні роки він виходив на поле як захисник. Ніколи не мав проблем зі здоров'ям і завжди хотів грати й любив футбол.

"Висловлюємо щире співчуття родичам та друзям покійного. Бажаємо їм сил пережити цю гірку втрату. Нехай Господь прийме душу Андрія до своїх небесних осель. Співчуваємо, сумуємо і пам’ятаємо", – написав Сергій Ходанович.

Причину смерті має визначити експертиза.

Андрій Герасимчук родом із Якимівців, два роки тому одружився і разом із дружиною проживав у сусідньому селі Татаринці.

В Мережі висловлюють співчуття родині померлого.

«Царство йому Небесне», «Вічна пам’ять», «Нехай спочиває з Богом», «Гравці команди "Каменяр" висловлюють щирі співчуття батькам, родині, друзям Андрія, з приводу передчасної його смерті сьогодні на футбольному полі! Спочивай з Богом друже і Царство тобі небесне!», «Рідні, близькі , друзі , знайомі прийміть щирі співчуття від команди ФК "Заруддя", що на Зборівщині! Вічна та світла пам'ять гравцю!!», «Співчуття родині, померлому царство небесне і вічна пам'ять!» - пишуть українці.

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