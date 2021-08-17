НП сталася близько 9:45 на автодорозі "Західний обхід міста Львова"

У ДТП зіткнулися автопоїзд і два легкових автомобіля. Подія трапилася біля села Сокільники на Львівщині вранці 17 серпня.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції в області.

Попередньо встановлено, що зіткнення сталося між легковими Renault Kangoo і Mercedes-BENZ 200Е. На опублікованих кадрах видно, що жовтий Renault опинився під причепом автопоїзда DAF. Передня частина легкового автомобіля розбита, а ззаду в нього врізався Mercedes.

В результаті отриманих в аварії травм на місці загинула пенсіонерка. Вона була пасажиркою автомобіля Renault. Травмованого водія, жителя Львова 22 років, доставили в лікарню. Його діагноз медики уточнювали. Не повідомляється про стан тих, хто перебував в іншому легковому автомобілі.

За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 с. 286 Кримінального кодексу, що стосується порушень правил безпеки дорожнього руху.

Наразі правоохоронці продовжили встановлювати обставини та причини трагічної ДТП.

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