На кордоні України з Румунією сталася трагічна НП

Біля кордону з Румунією знайшли тіло прикордонника. До цього він перебував на чергуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка.

Тіло 24-річного прикордонника без ознак життя з вогнепальним пораненням. Військовослужбовець перебував на посту, тому табельна зброя була при ньому.

"Є нескінченне число версій, припущень, але основна буде після того, як буде висновок слідства. Всі прикордонні наряди озброєні вогнепальною зброєю. На даний час інформація дещо обмежена у зв'язку з проведенням слідчих дій", - вказав спікер прикордонного загону Сергій Бровко.

Обставини надзвичайної події з'ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.

Варто зазначити, що Чернівецький прикордонний загін імені генерал-хорунжого Олександра Пількевича (в/ч 2195) охороняє 404,7 км державного кордону з Румунією та Молдовою в межах Чернівецької та Івано-Франківської (Верховинський район) областей.

Нагадаємо, що помер відомий українець, трагедія сталася в горах: що відомо на даний момент.

Як повідомляла Politeka, життя українки, яка приїхала на веломарафон, обірвалося за кордоном: подробиці трагедії.

Також Politeka писала, що молодих хлопців вразило струмом під час купання в озері: що сталося.