ПриватБанк не дав пенсіонерці перерахувати гроші в Росію

Про це повідомили на сайті "Мінфіну".

Жінка розповіла про свій досвід переказу грошових коштів в Росію.

Менеджери банку запевнили її в тому, що переказ можливий, але тільки якщо відправник підтвердить походження грошових коштів. Сума для перерахування була немаленька 60 тис.доларів.

Зі слів українки, ці гроші були отримані за продаж квартири, і відправити їх вона хотіла власниці майна, яка живе в Росії.

"Все це викладалося нечітко, невиразно, відчувалося, що людина має дуже смутне уявлення про те, про що говорить. Питання до банку-чи не можна було цю інформацію видати нам відразу, або ваші співробітники не зобов'язані володіти такою інформацією? Ніхто з тих, до кого я звернулася не спромігся з кимось більш компетентним проконсультуватися або заглянути в інструкції. Просто жахливо!"- написала жінка.

До слова, клієнти "ПриватБанку" почали скаржитися на роботу терміналів, які приймають гроші, але ці кошти не доходять до зазначених рахунків.

Постраждалі клієнти розповіли, що після отримання грошей, пристрій видає на екрані повідомлення про помилку. Люди відзначають, що на вирішення подібних проблем вони витрачають в середньому близько двох тижнів.

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