У Василькові, що на Київщині, двоє чоловіків мало не перестріляли один одного через місця в цирку

За інформацією, що розмістили на офіційному сайті Головного управління Національної поліції у Київській області, 22 серпня близько 19:30 у місті Васильків, що на Київщині, двоє чоловіків не змогли поділити місця у цирку. Так, через брак місць під час пересувної вистави між двома, ймовірно місцевими, чоловіками виник серйозний конфлік.

У поліції повідомляють, що один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та відкрив вогонь по іншому. Той у свою чергу не розгубився та почав стріляти у відповідь із пістолета ПМР, якого взяв із своєї машини. У результаті стрілянини один із чоловіків отримав поранення у стрегно.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Питання щодо повідомлення обом чоловікам про підозру поки вирішується.

У соцмережах українці почали активно обговорювати стрілянину.

" Вони по всій видимості коли побачили слонів подумали що це сафарі !!!!!!", " Дикі люди", " А в цих двох дебілів "зброя" була легальною?", " спробуємо почитати між рядків))) два ідіота навряд чи самі пішли в цирк ... да? значить десь поруч були їхні діти-дружини ... так? ... і навколо теж були чиїсь діти-дружини (масовка коротше))), то якого дідька брати з собою зброю на дитячу виставу? ..такі круті ... і в цирку))) це вже не цирк, дурдом", - пишуть у коментарях.

Рaніше Politeka писaлa, що стрілянину відкрили в Києві, куля влучила людині в голову: перші кадри і подробиці.

Нагадаємо, що стрілянина в київському ресторані: запис з камери відеоспостереження потрапив в мережу

A ще Politeka повідомлялa, що потрапив в голову: конфлікт в ресторані Києва закінчився стріляниною, кадри