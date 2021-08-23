Волонтер розповів про стан відомої російської співачки МакSим, яка майже два місяці боролася за життя

38-річна популярна російська співачка Марина Абросімова, яка прославилася під псевдоніном МакSим, майже два місяці пролежала у штучній комі. У найбільш піковий момент її легені були вражені на 80%, однак співачку вдалося врятувати. Коли вона повернеться на велику сцену та чи повернеться взагалі лікарі сказати не можуть.

В одному із інтерв’ю "СтарХіт" волонтер Леонід, який доглядав за співачкою в лікарні, розповів про те, як змінилася МакSим після хвороби. За його словами, він навіть не одразу її впізнав, адже в базі даних вона числилася під справжнім ім’ям та прізвищем, яке мало кому відоме. МакSим була дуже виснажена та слабка.

"І, звичайно, вона була вкрай виснажена, слабка: як ніби людина працювала на каменоломні останні роки, і ось її відправили сюди на відновлення сил", - ділиться Леонід.

Він вважає, що кома стала порятунком для співачки, адже лікарі боролися за її життя, не лякаючи тим, що відбувається (їй зробили сотні ін’єкцій, вставляли різні трубки від апаратів). Однак тривала боротьба за життя сильно позначилася на зовнішньому стані співачки. Леонід розповідає, що шкіра МакSим була ніби почорніла, в плямах.

Після коми співачка була розгублена, не знала, чи колись їй вдасться покинути стіни лікарні та побачити дочок. Утім, за словами Леоніда, співачка була рішуче налаштована на реабілітацію.

"Ми домовилися, що спробуємо ходити - я повинен був підстрахувати, якщо вона почне втрачати рівновагу. Марині була не в змозі оцінити, чи зможе вона в принципі встати на ноги, чи втримають вони її. Тому попросила бути поруч. Коли людина місяцями лежить, м'язи відвикають від навантаження - у неї вони просто згоріли", - розповідає волонтер.

Спершу співачка вчилася заново сидіти, а потім почала робити перші кроки після хвороби, але швидко втомлювалася. Зараз, на щастя, МакSим пішла на поправку, її навіть виписали з лікарні. Вдома вона перебуває під наглядом професійних лікарів.

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