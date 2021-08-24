Погода в Україні на День Незалежності буде не найприємнішою для жителів окремих регіонів

Як пише Politeka.net з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, у вівторок на День Незалежності в Україні буде дуже мінлива погода. Несприятливі погодні умови очікуються в західних областях України, які атакують проливні дощі. Там температура повітря впаде до 19 градусів. В інших областях буде комфортна літня температура.

Згідно з прогнозом, на Заході 24 серпня очікуються грози зі зливами. Температура повітря різко впаде до 19-21 градуса. Трохи тепліше буде в Закарпатській області. Там очікується 20-22 градуси.

У вівторок дощі поширюватимуться на центральні області, торкнувшись Вінницької, Житомирської та Київської областей. Там температура повітря опуститься до 25-27 градусів.

В інших регіонах буде жарко і сухо. Температура повітря на Сході, Півдні та в окремих регіонах Центру сягне 27-29 градусів.

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