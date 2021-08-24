Евакуація українців із захопленого "Талібаном" Афганістану не обійшлася без екстрених ситуацій
У МЗС вперше озвучили деталі. Про захоплення українського літака розповів заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін, передає "Громадське радіо".
Так, за тиждень Україна змогла організувати три перельоти (останній літак прибув в країну з Кабула пізно ввечері 23 серпня з 79 громадянами України на борту). При цьому, за словами Єніна, один з літаків "у нас фактично вкрали".
"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, в тому числі вогнепальною зброєю. У вівторок (17 серпня, - ред.) у нас фактично вкрали літак - він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту", - поділився інформацією заступник міністра.
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Єнін додав, що вся українська дипломатична служба на минулому тижні працювала в режимі "краш-тесту".
Відзначимо, за даними МЗС, на сьогоднішній день в Афганістані залишилося не більше 50 українців, які очікують евакуації.
Нагадаємо, що з Афганістану в Україну масово евакуюють людей: вилетів черговий літак
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