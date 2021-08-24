У Києві під час параду до Дня Незалежності сталася страшна НП
Очевидці розповіли в мережі, що невідомий чоловік намагався спалити себе прямо на Хрещатику.
Втрутилися присутні і співробітники поліції.
На щастя, одяг на чоловікові вдалося швидко загасити.
Судячи з кадрів, опублікованих в мережі, чоловік сильно не постраждав.
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Офіційної інформації на даний момент немає, всі подробиці інциденту з'ясовуються.
Відео можна подивитися тут.
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У мережі з'явилося фото на якому видно, що дорослі люди і діти, які бажають побачити парад до Дня Незалежності, навіть забралися високо на ворота і паркани.
"На вулиці Прорізній, яка прилягає до Хрещатика, справжнє стовпотворіння. А з іншого боку вулиці молодь підійнялася на ворота. Поліція нікого не знімає", - йдеться в повідомленні одного з українських ЗМІ.
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