У Києві під час параду до Дня Незалежності сталася страшна НП

Очевидці розповіли в мережі, що невідомий чоловік намагався спалити себе прямо на Хрещатику.

Втрутилися присутні і співробітники поліції.

На щастя, одяг на чоловікові вдалося швидко загасити.

Судячи з кадрів, опублікованих в мережі, чоловік сильно не постраждав.

Офіційної інформації на даний момент немає, всі подробиці інциденту з'ясовуються.

Відео можна подивитися тут.

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У мережі з'явилося фото на якому видно, що дорослі люди і діти, які бажають побачити парад до Дня Незалежності, навіть забралися високо на ворота і паркани.

"На вулиці Прорізній, яка прилягає до Хрещатика, справжнє стовпотворіння. А з іншого боку вулиці молодь підійнялася на ворота. Поліція нікого не знімає", - йдеться в повідомленні одного з українських ЗМІ.

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