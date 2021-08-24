Українські винахідники до Дня Незалежності створили першу в світі гирю зі штучним інтелектом
Ролик з презентацією з'явився в You-Tube.
"До Дня Незалежності ми спеціально зробили прошивку, яка може говорити" Слава Україні!" на кожні 30 повторів", - заявив один з винахідників.
Також, Андрій Турко запросив взяти участь у челленджі.
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До слова, подивитися на військовий парад у Києві з'їхалися тисячі людей
У мережі з'явилося фото на якому видно, що дорослі люди і діти, які бажають побачити парад до Дня Незалежності, навіть забралися високо на ворота і паркани.
"На вулиці Прорізній, яка прилягає до Хрещатика, справжнє стовпотворіння. А з іншого боку вулиці молодь підійнялася на ворота. Поліція нікого не знімає", - йдеться в повідомленні одного з українських ЗМІ.
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