Українські винахідники до Дня Незалежності створили першу в світі гирю зі штучним інтелектом

Ролик з презентацією з'явився в You-Tube.

"До Дня Незалежності ми спеціально зробили прошивку, яка може говорити" Слава Україні!" на кожні 30 повторів", - заявив один з винахідників.

Також, Андрій Турко запросив взяти участь у челленджі.

До слова, подивитися на військовий парад у Києві з'їхалися тисячі людей

У мережі з'явилося фото на якому видно, що дорослі люди і діти, які бажають побачити парад до Дня Незалежності, навіть забралися високо на ворота і паркани.

"На вулиці Прорізній, яка прилягає до Хрещатика, справжнє стовпотворіння. А з іншого боку вулиці молодь підійнялася на ворота. Поліція нікого не знімає", - йдеться в повідомленні одного з українських ЗМІ.

Нагадаємо, Тиснява виникла в метро Києва: люди поспішали потрапити на військовий парад, божевільні кадри

Також, Баюл у День Незалежності України закуталася прапором США: "не випрошуй кохання"

Politeka розповідала, масову бійку влаштували під час підняття прапора України: на місці багато поліції, фото