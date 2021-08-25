В Україну найближчими днями прийде похолодання, а деякі регіони вже в середу чекає різке погіршення погоди

Про це попередили синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що температури опустяться вниз вже 26-28 серпня. У ці дні в окремих областях вдень варто чекати до + 17 градусів, а вночі – до +6.

У середу, 25 серпня, прохолодно буде тільки в західних областях, однак і на решті території країни особливої спеки не очікується.

В середньому на Заході температури вдень коливатимуться від +17 до +21 градуса, а вночі – від +10 до +12. Також досить низькими будуть денні температури в північних областях, де стовпчики термометрів покажуть від +20 до +25 градусів.

В інших областях вдень очікується від +22 до +29 градусів, а вночі – від +12 до + 17 градусів.

Синоптики також попередили, що в середу в Чернігівській, Житомирській, Київській, Сумській та Полтавській областях очікуються дощі з грозами. У зв'язку з різким погіршенням погоди в Києві оголошено штормове попередження.

Жителям столиці порекомендували під час грози закривати вікна, триматися від них подалі, а також не братися за металеві предмети.

Нагадаємо, погода різко погіршиться, дощі остаточно зіпсують свято.

Як повідомляла Politeka, потужні зливи обрушаться на українців на День Незалежності.

Також Politeka писала, що Україну накриє дощами, температура почне падати.