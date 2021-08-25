У Києві розбився автобус Кишинів-Москва
У Telegram-каналах з'явилася інформація, що водій автобуса намагався об'їхати ДТП по слизькій дорозі після дощу.
За попередньою інформацією, за допомогою медиків звернулися 18 пасажирів, з яких 8 були госпіталізовані.
З'ясувалося, що автобус проїхав в лічених метрах від бензовозу, який в момент ДТП опинився біля АЗС.
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До слова, нещодавно в Києві сталася жахлива ДТП із загиблим на місці аварії
У ніч на четвер, 19 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася жахлива ДТП: кілька автомобілів переїхали чоловіка, якого збила вантажівка.
У публікації вказується, що ДТП сталося, коли пішохід намагався перебігти дорогу. В результаті, його збила фура, що перевозить легкові машини. Після цього, по тілу чоловіка проїхалося ще кілька автомобілів.
Нагадаємо, що у Києві 9-річний хлопчик на Tesla скоїв ДТП, кадри.
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