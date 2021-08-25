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На Львівщині сталася страшна ДТП

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Три людини, в тому числі підліток, загинули в ДТП в ніч на 25 серпня, шестеро людей постраждали.

"24 серпня о 23:05 В С.попелі Дрогобицького району на автодорозі Т-14-15 "Мостиська-Самбір-Борислав" сталося зіткнення двох легкових автомобілів з подальшим загорянням. В результаті ДТП загинули 3 людини (з них 1 дитина, 2005 р. н.) і травмовано 6 осіб (з них 1 дитина, 2004 р. н.)", - йдеться в повідомленні ДСНС.

До гасіння та деблокування залучалося 12 рятувальників. Всі деталі аварії з'ясовуються.

До слова, у Києві в ніч на 25 серпня розбився автобус Кишинів-Москва

За попередньою інформацією, водій автобуса намагався об'їхати ДТП по слизькій дорозі після дощу.

За допомогою медиків звернулися 18 пасажирів, з яких 8 були госпіталізовані.

З'ясувалося, що автобус проїхав в лічених метрах від бензовозу, який в момент ДТП опинився біля АЗС.

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