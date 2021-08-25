На Львівщині сталася страшна ДТП
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Три людини, в тому числі підліток, загинули в ДТП в ніч на 25 серпня, шестеро людей постраждали.
"24 серпня о 23:05 В С.попелі Дрогобицького району на автодорозі Т-14-15 "Мостиська-Самбір-Борислав" сталося зіткнення двох легкових автомобілів з подальшим загорянням. В результаті ДТП загинули 3 людини (з них 1 дитина, 2005 р. н.) і травмовано 6 осіб (з них 1 дитина, 2004 р. н.)", - йдеться в повідомленні ДСНС.
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До гасіння та деблокування залучалося 12 рятувальників. Всі деталі аварії з'ясовуються.
До слова, у Києві в ніч на 25 серпня розбився автобус Кишинів-Москва
За попередньою інформацією, водій автобуса намагався об'їхати ДТП по слизькій дорозі після дощу.
За допомогою медиків звернулися 18 пасажирів, з яких 8 були госпіталізовані.
З'ясувалося, що автобус проїхав в лічених метрах від бензовозу, який в момент ДТП опинився біля АЗС.
Нагадаємо, що у Києві пішохода переїхало кілька авто, ніхто не намагався зупинитися: кадри ДТП на трасі
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