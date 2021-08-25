В Україні літо ставатиме ще спекотніше і це може викликати незворотні зміни в екосистемах.

Про це повідомила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кліматолог Віра Балабух, - передає «Главред».

"Серпень 2021 буде тепліше в порівнянні з останніми десятиліттями, які були найспекотнішими. Тому спека в серпні у нас буде переважати, хоча будуть і періоди більш прохолодної погоди. Спочатку у нас була Велика Посуха, а потім на Західній Україні сталися великі повені. Пізніше-масштабні пожежі, які спостерігалися на тлі високої температури і дефіциту опадів", - зазначила Балабух.

За її розрахунками, літо в нашій країні за 30 років потепліло на 1,5 градуса. Експерт підкреслила, що в 1960 – 1990 роках ця пора була більш холодною. Балабух зазначила, що не існує методів, які дозволяють спрогнозувати, якою в точності буде температура, проте можна сказати, що вона підвищиться на один – два градуси в порівнянні з середньомісячною в 1991 – 2020 роках.

Експерт повідомила, що в Україні температура підвищується, в першу чергу, через ту діяльність, яку веде людина. Зміни обумовлені антропогенним фактором, а також викидами в атмосферу парникових газів.

Балабух додала, що, якщо до списку причин додасться зростаюча сонячна активність, температура повітря відчутно виростить. Експерт прогнозує, що в Україні температура середньому на збільшиться на півтора градуси до середини століття.

Нагадаємо, що нове похолодання нависло над Україною, погода різко зіпсується

Як повідомляла Politeka, погода різко погіршиться, дощі остаточно зіпсують свято

Також Politeka писала, потужні зливи обрушаться на українців на День Незалежності