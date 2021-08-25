Поліція проводить розслідування трагічного інциденту в Албанії

На курорті Голем в Албанії знайшли загиблого чоловіка. Його тіло лежало посеред пляжу. Виявилося, що це 66-річний громадянин України.

Деталі повідомляє видання Euronews.

За словами очевидців чоловіка витягли з води, намагалися надати першу допомогу, але безуспішно.

Поліція почала з'ясовувати обставин події. Причина смерті чоловіка поки невідома. Попередня версія смерті — утоплення. З якого міста України чоловік родом і з ким він перебував на відпочинку в Албанії не уточнюється.

Місцева преса зазначає, що останнім часом випадки утоплення на пляжах Албанії почастішали, оскільки берегової охорони масових пляжів немає, і відпочиваючі змушені самостійно рятувати постраждалих.

Варто відзначити, що в ДСНС повідомляли, що статистика утоплень в Україні продовжує зростати. Станом на липень з початку року на водоймах загинули понад 900 осіб.

Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані і самостійне відвідування водойм дітьми.

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