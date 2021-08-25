У Харкові в озері потонула 12-річна дитина, це сталося біля будинку №81 на бульварі Івана Каркача.

Про трагедію повідомили у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

"24 серпня о 19:27 на номер «101» надійшло повідомлення від поліції про подію, яка сталася в Харкові на озері біля бульвару Івана Каркача, 81. Там за невідомих обставин потонув 12-тирічний хлопчик", - сказано в повідомленні.

За даними Держслужби, на пошуки дитини відправили черговий караул. Пошуки не дали результату. Наступного дня на місце події направили водолазну групу. Водолази провели пошук. На дні водойми вони виявили тіло дитини. Його дістали на берег.

У Департаменті цивільного захисту обладміністрації повідомили, що хлопець потонув на відпочинку. З ким була дитина, де в момент трагедії перебували його батьки, в поліції не повідомили. Волонтери почали шукати хлопця з 24 серпня. Раніше в соцмережах з'явилася інформація про його зникнення.

Раніше в Херсонській області відпочиваючі зі Львова зникнути в морі. Трагедія сталася біля селища Лазурне, що в Скадовському районі Херсонської області. Під час купання на матраці в морі пропали батько і син. Співробітники поліції відшукали тіло потонулої дитини.

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