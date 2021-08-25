Тіло жителя Львова, який відправився з сином плавати на матраці в Лазурному, знайшли на березі окупованого Криму.

Про це повідомляє lviv1256.com.

Трагедія сталася 19 серпня. Восьмирічну потонулу дитину знайшли швидко, недалеко від острова Джарилгач, поблизу Скадовська. Тіло чоловіка знайшли біля населеного пункту Чорноморське.

Відомо, що в родині, в якій трапилася трагедія, виховували трьох дітей — хлопчика і двох дівчаток-школярок. Загибла дитина вчилася зараз у другому класі.

Раніше ми повідомляли, що в морі в Херсонській області пропали відпочивальники, які приїхали зі Львова. Трагедія сталася недалеко від селища Лазурне, яке знаходиться в Херсонській області. Під час купання на матраці в морі зникли батько 1980 року народження і син, який з'явився на світ в 2013 році.

Співробітники поліції оперативно знайшли тіло загиблої дитини. Його намагалися реанімувати, проте було пізно. Пізніше, до пошуків чоловіка підключили водолазний підрозділ Держслужби з надзвичайних ситуацій. На ніч рятувальну операцію призупиняли. Після цього водолази продовжили обстежити морське дно.

Раніше знайшли мертвим 12-річного хлопця, який зник у Харкові 24 серпня. Його шукали волонтери та співробітники поліції.

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