Відомий російський кінорежисер Олександр Стефанович помер від ускладнень, які викликав коронавірус

Як пише Politeka.net, відомий радянський та російський кінорежисер Олександр Стефанович був одружений із Примадонною Аллою Пугачовою чотири роки (1976-1980 рр). Як відомо, чоловік помер 13 липня на 77 році життя від наслідків коронавірусу. Однак нещодавно з’явилися нові подробиці смерті відомого режисера, про які розповіли у програмі Андрія Малахова "Пусть говорят".

Так, з’ясувалося, що в останні тижні життя за кінорежисером доглядали російський художник Нікас Сафронов та його син Лука. За їхніми словами, 76-річний Стефанович часто хворів, бо постійно вмикав кондиціонер в машині. Тому коли кінорежисер почав себе погано почувати, подумав, що це грип чи ГРВІ й в лікарню не став звертатися, лікувався вдома антибіотиками.

За словами Луки Сафронова, вони з батьком знайшли для кінорежисера найкращих лікарів та ефективні ліки, однак нічого не допомагало. На госпіталізації вони не наполягали, бо сам Стефанович цього не хотів. У студії Малахова деякі експерти були обурені таким рішенням та навіть звинуватили Сафронових у смерті кінорежисера.

"Ви винні в тому, що з ним сталося. Потрібно покаятися", - сказав один із експертів.

На це Нікас Сафронов сказав, що його син має хороші зв'язки в медичних колах, тому Стефанович отримав найнеобхідніше лікування, однак у пізніше чоловіка все ж госпіталізували. Його оглянули і здивувалися, що всі показники в нормі. Але на наступний день, як тільки він зняв маску, сатурація впала до 70 - що є критичним показником. Його тут же підключили до апарату ШВЛ, але це не допомогло.

Нікас та Лука Сафронови сказали, що Стефанович завжди слідкував за здоров’ям, а в лікарню не лягав через зобов'язання перед "Першим каналом".

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