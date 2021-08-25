У Києві святкові салюти до Дня Незалежності розлютили українців
Про це жителі столиці пишуть у соцмережах.
Салюти над НСК "Олімпійський" гриміли о 23:48, коли люди відпочивали перед робочим днем.
Киянин написав у мережі, що звуки салюту були чутні на Никольской Слобідці, яка знаходиться на Лівому березі.
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Крім того, стадіон розташований поблизу госпіталю, до якого можна дістатися за 20 хвилин. Гучні феєрверки були чутні і там.
У мережі нагадали про заборону Київради на використання піротехніки до завершення бойових дій в Україні.
"Святковий феєрверк над олімпійським. Трохи пізно. Не знаходите?
Перший робочий після довгих вихідних. Так, це вже завтра. Взагалі, останнім часом занадто часто нехтують Правом громадян на тишу і відпочинок (22:00-8:00)", - обурюється автор публікації.
"А феєрверки вже дозволили?", "Як ніби феєрверк це взагалі ок під час війни","в сотні метрів від військового госпіталю", "а, он що це було - не бачила але чула звук", " згодна! Я крізь сон довго думала, що то воно бахкає", - пишуть в мережі кияни.
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