Смертельна аварія сталася на трасі Київ-Чоп

Поблизу села Птича в Рівненській області мікроавтобус Renault Trafiс налетів на металевий відбійник. В результаті аварії є загиблі і постраждалі.

Деталі аварії повідомили в прес-службі Національної поліції Рівненської області.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві людини загинули, інформація про травмованих уточнюється. Наразі на місці події працюють слідчі слідчого управління, рятувальники та патрульні поліцейські. Ускладнень дорожнього руху на цій ділянці немає.

Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Судячи зі знімків, в результаті зіткнення бічна частина мікроавтобуса сильно пом'яло. Удар був настільки сильним, що передні крісла відірвало і викинуло з мікроавтобуса.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

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