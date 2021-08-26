Аварія сталася 25 серпня на автодорозі М03 поблизу села Россошенці
Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині, в якому загинули дві людини і двоє травмовані.
Про ДТП повідомили у поліції Полтавської області.
Уточнюється, що автомобіль марки Kia Cerato, під керуванням водія 1989 року народження, допустив наїзд на відбійник. В результаті цього загинули двоє його пасажирів: жінка, 1977 року народження, і чоловік, 1975 року народження.
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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди також травмувалися водій та неповнолітній пасажир, 2013 року народження. Їх терміново госпіталізували до медичного закладу.
Поліція продовжує працювати на місці події з метою встановлення причин та обставин аварії.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
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