Удар був дуже сильний

Аварія сталася 25 серпня на автодорозі М03 поблизу села Россошенці

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині, в якому загинули дві людини і двоє травмовані.

Про ДТП повідомили у поліції Полтавської області.

Уточнюється, що автомобіль марки Kia Cerato, під керуванням водія 1989 року народження, допустив наїзд на відбійник. В результаті цього загинули двоє його пасажирів: жінка, 1977 року народження, і чоловік, 1975 року народження.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди також травмувалися водій та неповнолітній пасажир, 2013 року народження. Їх терміново госпіталізували до медичного закладу.

Поліція продовжує працювати на місці події з метою встановлення причин та обставин аварії.





Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

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