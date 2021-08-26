Під Києвом водій відправив своє авто в кювет
У селі Лютіж Київської області в четвер, 26 серпня, водій Ford помер за кермом під час руху авто. В результаті цього, некерована машина з'їхала в кювет.
Про це повідомила поліція Київської області.
"Близько 10:30 хвилин на автодорозі Київ-Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало погано, і він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні", - розповіли в прес-службі.
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На місці події працюють групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.
Тіло чоловіка буде направлено на експертизу для встановлення причин смерті.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
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