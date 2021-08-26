Відомий актор Мілан Гутович, який зіграв культового персонажа Остапа Бендера, пішов з життя через коронавірус

75-річний сербський актор помер 25 серпня в Белграді, про що повідомляє Nova.

Відомо, що у Гутовича був діагностований ковід. Минулого тижня він потрапив до лікарні з ураженням легенів. Лікарі намагалися допомогти артисту, проте його стан продовжував погіршуватися. Зрештою, Гутовича підключили до апарату ШВЛ. На жаль, це теж не допомогло - актор так і не зміг перемогти небезпечну хворобу.

Гутович був відомим у Сербії актором. Він дебютував у кіно в 50-х роках і з тих пір виконав безліч ролей. Зокрема, актор зіграв культового і улюбленого багатьма персонажа Остапа Бендера в сербській версії «Золотого теляти», яка вийшла на екрани телевізорів в 2010 році.

Також на рахунку актора були ролі в таких картинах, як: «Втеча», «Блудний син», «Біла тура», «Деякі дивні люди», «Дубравка» та інших.

За свою кар'єру Гутович зіграв у близько 140 фільмах і серіалах.

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