26 серпня сталася аварія за участю Audi і вантажівки Daf
ДТП сталося в селі Потоки Білоцерківського району. Поліція встановлює обставини і причини автопригоди з безліччю постраждалих.
Деталі повідомило видання Обозреватель, з посиланням на поліцію Київської області.
У поліції розповіли, що можливо 37-річний водій легковика не впорався з керуванням машини, виїхав на зустрічну смугу, де його авто зіткнулося з Daf. Авто зім'яло від удару.
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В результаті аварії травми отримав власник Audi - його з важкими травмами госпіталізували в медустанову. Також в дитячу лікарню Києва були доставлені його двоє малолітніх дітей, які перебували на місцях для пасажирів.
У поліції уточнили, що у хлопчика попередньо діагностували перелом черепа і склепіння, у дівчинки вивих плеча.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
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