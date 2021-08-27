Зараз на місці масштабної аварії працюють слідчі
Чотири автомобілі зіштовхнутися на трасі Київ-Чоп 27 серпня. Серед них - вантажівка MAN, Volkswagen Passat і 2 Mercedes-Benz. В результаті ДТП дісталося пішоходу.
Деталі ДТП повідомила Патрульна поліція Львівщини.
Уточнюється, що приблизно об 11: 00 на трасі Київ – Чоп біля Розвадова зіткнулися 4 автомобілі – вантажівка MAN, Volkswagen Passat і два Mercedes-Benz.
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У поліції повідомили, що в результаті ДТП постраждав пішохід. Однак інформації, які саме травми він отримав, поки немає. Медики швидкої відвезли потерпілого до лікарні.
Рух по трасі - ускладнено. Його регулюють патрульні. Правоохоронці закликали водіїв враховувати цю інформацію, плануючи поїздку.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
Як повідомляла Politeka, митник влаштував трагічну ДТП на українській трасі і втік.
Також Politeka писала, що пішохода переїхало кілька авто, ніхто не намагався зупинитися.