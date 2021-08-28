Винуватцю загрожує до 12 років за ґратами

Ймовірний винуватець аварії перебуває в лікарні під наглядом поліції

В результаті зіткнення двох автомобілів на дорозі Борислав-Дрогобич у Львівській області загинули три людини, ще семеро постраждали.

Деталі смертельної ДТП повідомляються в сюжеті ТСН.

Аварія сталася через те, що 19-річний лихач в'їхав у таксі. Його пасажирами були двоє хлопців і три дівчини. Всі вони дружили, були родичами і їхали додому з концерту в Бориславі. До будинку залишилося 4 кілометри. На шаленій швидкості в них в'їхало авто, яке до цього опинилося на зустрічці. Удар перетворив обидва авто на металобрухт.

Водій таксі і ще двоє пасажирів — 16-річна дівчина і 20-річний хлопець — загинули на місці. Три людини госпіталізовані.

Травми отримав і сам 19-річний водій, який вилетів на зустрічну, і його троє пасажирів. Наразі постраждалі перебувають у важкому стані з переломами та ушкодженнями внутрішніх органів.

Винуватця ДТП був в алкогольному сп'янінні. Швидкість, з якою він їхав, перевищувала 140 кілометрів на годину. Хлопцеві оголосили про підозру за скоєння смертельної ДТП, йому загрожує до 12 років за ґратами.

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