Бойовики на Донбасі накрили Авдіївку артобстрілами

Поранення отримав український військовий, а "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів біля станції Авдіївка.

Про це повідомляє журналістка "ТСН" Наталія Нагорна.

"Це другий обстріл Авдіївки вже за сьогодні. Перший був близько 7:00 ранку. Спочатку говорили, що було 25 приходов мін, зараз ми за кілька хвилин почули вже більше десятка приходов", - сказала вона.

"Бережи боже людей!", - пишуть в коментарях українці.

До слова, киян обурили феєрверки серед ночі. У мережі нагадали про заборону Київради на використання піротехніки до завершення бойових дій в Україні.

Салюти над НСК" Олімпійський " гриміли о 23:48, коли люди відпочивали перед робочим днем.

Крім того, стадіон розташований поблизу госпіталю, до якого можна дістатися за 20 хвилин. Гучні феєрверки були чутні і там.

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