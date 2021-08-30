Афганські біженці прибули в Україну
Український літак Іл - 76дм вивіз людей з Афганістану, частина з них вже опинилася в Одесі.
Афганці, що втекли, були помічені на перетині вулиць Новосельського і Преображенської. Туди їх доставили трьома автобусами ввечері 29 серпня.
На кадрах видно чоловіки, жінки і діти, які вийшли на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям.
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Місцеві
Що далі буде з цими людьми і де вони будуть жити-поки невідомо.
"Чому саме в Одесу. В одне з найбільш густонаселених міст України. Так-допомагати ближнім треба. Але можна ж розмістити "гостей" в менш населеному місті...", " Радість прийшла звідки не чекали"," Ой, кого тільки немає в Одесі, Мама всіх прихистить"," Які одесити Гостинні)", - пишуть українці в мережі.
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