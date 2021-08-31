Пішов з життя відомий радянський актор, його фільми виростили покоління

Вранці 31 серпня в Абхазії на 69-му році життя помер заслужений артист Кабардино-Балкарії Олег Мусович Гусейнов. Причиною смерті Гусейнова стала коронавірусна інфекція.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За даними представника, артист захворів в Абхазії, куди відправився на відпочинок. Лікарі не змогли його врятувати. Смерть настала 31 серпня о четвертій ранку. Подробиці похорону поки не озвучені.

Дитинство майбутнього діяча мистецтв пройшло в інтернаті, де він навчався і виріс. По його закінченню Гусейнов отримав дві вищі освіти: одну — в Кабардино-Балкарському університеті, а другу – в Державному інституті театрального мистецтва.

Майже тридцять років він пропрацював в Російському драматичному театрі імені Горького в Нальчику.

Олег Мусович запам'ятався глядачам і за своїми кінороботами. Він зіграв головну роль у фільмі «Глибокі річки», а також знявся в стрічках «По небу босоніж», «Херувим», «Дорога на край життя»,«По Таганці ходять танки» та інших.

Нагадаємо, що помер відомий радянський актор, на його фільмах виросли покоління.

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