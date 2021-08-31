На 92-му році життя помер відомий американський актор Едвард Аснер

Знаменитий американський актор театру, кіно, телебачення та естради Едвард Аснер зіграв десятки ролей за довгі роки кар'єри в індустрії розваг.

Сумну новину повідомили його рідні в Twitter.

"З жалем повідомляємо, що сьогодні вранці мирно помер наш улюблений глава сім'ї. Слова не можуть висловити наш смуток. Цілуємо в голову - на добраніч, тато. Ми любимо тебе. Шкода тебе втрачати", - йдеться в повідомленні.

Шлях до успіху Едвард почав з виступу в бродвейських постановках, а після став отримувати запрошення на телебачення.

Актор взяв участь у зйомках понад 500 проектів, у тому числі серіалах "Хороша дружина", "Шоу Мері Тайлер Мур", "Гаваї 5:0" і багатьох інших.

Аснер також активно працював в озвучці - його голосом говорять старий в "Вгору", персонажі мультсеріалів про Людину-павука і Губку Боба, він неодноразово виступав голосом за кадром в документальних фільмах, наприклад, у стрічці про процес над Адольфом Ейхманом.



Аснер був удостоєний семи статуеток премії "Еммі", а в період з 1981 по 1985 роки був президентом Гільдії кіноакторів США. Пізніше Едвард був нагороджений премією Гільдії кіноакторів за внесок у кінематограф, в 2003 році був введений в Зал слави академії телевізійних мистецтв і наук.

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