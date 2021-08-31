Українці потрапили в страшну ДТП в Австрії
В Австрії українці потрапили у страшну ДТП. В результаті аварії шестирічний хлопчик загинув, а його дворічного брата на вертольоті доставили в лікарню.
Деталі повідомило австрійське видання Kronen Zeitung.
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Видання уточнило, що на момент аварії в автомобілі перебували батьки, у віці 42 і 34 роки, 6-річний хлопчик і його 2-річний брат.
Трагедія сталася через те, що машина українців різко зупинилася на третій смузі швидкісного шосе.
Коли їх автомобіль, який пересувався на італійських номерах зупинився, в них в'їхав 40-річний житель Австрії. Він просто не встиг пригальмувати. Як виявилося пізніше машина українців зупинилася через поломку.
На місці НП загинув старший син пари. Молодшу дитину медики санавіації доставили в найближчий госпіталь Бадена. Також травми отримало подружжя. Незначно травмувався і водій авто, який врізався в українців.
На місці ДТП працювали два санітарних вертольоти і автомобілі рятувальних служб.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
Як повідомляла Politeka, митник влаштував трагічну ДТП на українській трасі і втік.
Також Politeka писала, що пішохода переїхало кілька авто, ніхто не намагався зупинитися.