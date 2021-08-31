У Рівненській області в селі під назвою Зоря жінку виявили повішеною у власній квартирі.

Про це повідомляє Рівне 1.

За даними свідків, жінка без ознак життя перебувала на балконі квартири на третьому поверсі багатоповерхівки. Відомо, що померлій був 41 рік. Правоохоронці розглядають смерть жінки, як самогубство. Про трагедію правоохоронцям розповіла сусідка померлої. Вона розповіла, що помітила, як її знайома занадто довго не змінює положення, перебуваючи на балконі.

Прибулі на місце події поліцейські знайшли і долучили до справи кілька передсмертних записок. За даними правоохоронців, жінка залишила їх три. Також слідчі вилучили мотузку, на якій виявили загиблу. Тіло жінки передали фахівцям для проведення детальної експертизи. Результати огляду показали, що на тілі немає слідів, які б вказували на насильницьку смерть жінки.

Правоохоронці повідомили, що загибла жила у вказаній квартирі одна. За деякий час до смерті жінка встигла розлучитися з чоловіком. Правоохоронці отримали відомості від того, що вона випивала. Відомо, що у жінки залишилися діти. Їх троє. Молодший з дітей померлої в даний час живе зі своїм батьком.

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