Поки невідомо, що змусило його раптово згорнути з дороги, перш ніж зіткнутися з бетонною огорожею

В результаті дорожньої аварії загинув один з кращих молдавських боксерів Василь Білоус. Учаснику Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні було всього 33 роки.

Деталі трагедії повідомляє видання The Sun.

Він втратив контроль над своїм Mercedes під час однієї з поїздок на півночі країни, в результаті чого його автомобіль на високій швидкості врізався в стіну монастиря. Білоус помер на місці. Вдома його не дочекалися дружина і двоє дітей.

Василь Білоус народився в селі Унгур Окницького району. З 2004 року його тренував Петру Кадук в школі боксу в Гріманкеуцах. Білоус зайняв 9-е місце на Олімпійських Іграх в Лондоні в 2012 році, став бронзовим медалістом чемпіонату Європи 2017 року, не раз ставав національним чемпіоном і переможцем міжнародних турнірів.

Всього на його рахунку 116 поєдинків в аматорському боксі, 72 з яких він виграв. Свій останній бій спортсмен з Молдови провів чотири місяці тому в Польщі.

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