Пішла з життя актриса театру і кіно Тамілла Агамірова - вдова народного артиста СРСР Миколи Сліченка

93-річна актриса померла у своєму будинку в селищі Ніколіна Гора Одинцовського міського округу. Це сталося вдень 31 серпня, повідомляє MK.RU.

Колега Агамірової Роман Грохольський повідомив, що вона померла від тривалої хвороби і віку передає 5-tv.ru.

Тамілла Сунджаївна Агамірова, також відома як Тамілла Саратовська - народна артистка РРФСР, грала в театрі "Ромен" з 1952 року. У п'ятдесятих і шістдесятих роках знімалася в кіно на студії "Азербайджанфільм".

Останнім часом Агамірова практично не виходила на сцену через поганий стан здоров'я.

Коли саме і де відбудуться похорони актриси поки невідомо.

Тамілли Агамірова померла через майже два місяці після відходу чоловіка з життя. Відомий виконавець циганських пісень і романсів Микола Сліченко помер 2 липня через проблеми з легенями.

Подружжя прожило разом все життя. Микола Сліченко стверджував, що вони з дружиною були призначені один для одного ще з волі згори.

Нагадаємо, що помер відомий радянський актор, на його фільмах виросли покоління.

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