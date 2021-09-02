В результаті під колеса авто потрапили 10-річна дівчинка і 11-річний хлопчик
У Чугуєві Харківської області жінка-водій влетіла в компанію людей. Серед постраждалих виявилися маленькі діти. Хлопчик і дівчинка були доставлені в лікарню.
Деталі інциденту повідомила прес-служба Нацполіції Харківської області.
Подія сталася вчора, 1 вересня 2021 року близько 15:30. Автомобіль "ВАЗ-2103" під керуванням 23-річної дівчини на нерегульованому перехресті на вулиці Мічуріна на повороті влетів у групу людей, які йшли по дорозі. Постраждали 10-річна дівчинка і 11-річний хлопчик.
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Швидка допомога доставила їх до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Хлопчик перебуває у важкому стані. Йому зробили операцію, зараз він у реанімації. Дівчинка в стані середньої тяжкості знаходиться в загальній палаті з переломом гомілки і опіком плеча.
Варто зазначити, що інформація про ДТП була зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
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