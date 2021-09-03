Жінка просто йшла по переходу...

Жінку терміново госпіталізували до центральної районної лікарні

У маршрутки на ходу відлетіло колесо. Запчастина полетіла прямо на дорогу, травмувавши жінку. Інцидент трапився на одній з вулиць у Чернівцях.

Про це повідомило місцеве видання "Молодий Буковинець".

Жінка йшла по пішохідному переходу на вулиці Білоруській, і в цей момент у маршрутки відірвалося колесо і полетіло в її бік. На місце НП викликали швидку. Постраждалу терміново госпіталізували в лікарню. У неї, за попередньою інформацією, перелом ноги.

На щастя, пасажири маршрутки та водій не постраждали в інциденті, адже водій зумів вчасно зупинити транспорт.

Через те, що маршрутка зупинилася біля пішохідного переходу рух по цій вулиці було заблоковано на деякий час.

Варто відзначити, що водії маршруток розповідають, що дуже часто через вибоїни ламаються колісні осі автобусів. Водіям маршруток доводиться використовувати весь професіоналізм, об'їжджаючи ями, щоб не зламати колісні осі.

Крім того, причина в старому транспорті, який вчасно не змінюють, він зношується і починає іржавіти.

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