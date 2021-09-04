На 77-році життя помер зірка кубинського кінематографу та телебачення Енріке Моліна
Як пише Politeka.net, легендарний актор Енріке Моліна народився 31 жовтня 1943 році у кубинському містечку Сантьяго-де-Куба. Свою професійну кар’єру Моліна розпочав, коли приєднався до театральної трупи "Conjunto Dramático de Oriente".
У 25 років майбутній відомий актор почав працювати на місцевому телебачені. Згодом Моліна переїхав до столиці Куби – Гавани. Там він зробив успішну кар’єру: часто з’являвся на кубинських радіо- та телевізійних програмах, а також знімався у фільмах.
Життя відомого актора обірвалося на 77 році життя. Відомо, що причиною смерті Енріке Моліни став коронавірус. Про це повідомили кубинські ЗМІ.
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"Черговий удар по кубинській культурі, актор Енріке Моліна, який зіграв любимого всіма персонажа Сільвестра Канізо, помер. Його родині, друзям та шанувальникам, мої співчуття", - написали на сторінці "El Ingeniero™".
"Такий же великий духом, як і акторська майстерність. Вічна слава Енріке Моліні 💖", - написали у Twitter.
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