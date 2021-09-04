На 77-році життя помер зірка кубинського кінематографу та телебачення Енріке Моліна

Як пише Politeka.net, легендарний актор Енріке Моліна народився 31 жовтня 1943 році у кубинському містечку Сантьяго-де-Куба. Свою професійну кар’єру Моліна розпочав, коли приєднався до театральної трупи "Conjunto Dramático de Oriente".

У 25 років майбутній відомий актор почав працювати на місцевому телебачені. Згодом Моліна переїхав до столиці Куби – Гавани. Там він зробив успішну кар’єру: часто з’являвся на кубинських радіо- та телевізійних програмах, а також знімався у фільмах.

Життя відомого актора обірвалося на 77 році життя. Відомо, що причиною смерті Енріке Моліни став коронавірус. Про це повідомили кубинські ЗМІ.

"Черговий удар по кубинській культурі, актор Енріке Моліна, який зіграв любимого всіма персонажа Сільвестра Канізо, помер. Його родині, друзям та шанувальникам, мої співчуття", - написали на сторінці "El Ingeniero™".

Otro duro golpe para la cultura cubana, falleció el actor Enrique Molina, el hombre detrás del querido personaje de Silvestre Cañizo, a sus familiares, amigos y admiradores mi más sentido pésame. pic.twitter.com/28yxJ2PsDT — El Ingeniero™ 🇨🇺 (@El_IngenieroCu) September 3, 2021

"Такий же великий духом, як і акторська майстерність. Вічна слава Енріке Моліні 💖", - написали у Twitter.

Tan grande en espíritu como lo fue en la actuación.

Gloria eterna a Enrique Molina 💖#DeZurdaTeam 🤝 pic.twitter.com/oKJuGiUPVZ — Patria Amada (@PatriaAmada16) September 3, 2021

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