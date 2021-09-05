Водій пасажирського автобуса допустив перекидання транспортного засобу - в результаті, багато жертв
Масштабна ДТП сталася в суботу, 4 вересня, на 109 км траси Суец-Каїр в Єгипті. Відзначається, що автобус з людьми слідував за маршрутом "Шарм-еш-Шейх - Каїр", і перекинувся на півдорозі, пише видання Al-Masry Al-Youm.
Спочатку повідомлялося про вісім загиблих, але з часом кількість жертв збільшилася до 12 осіб. Ще 34 пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості: від струсу головного мозку і переломів до синців і саден.
Допомогу потерпілим надавали на місці 30 карет "швидких". Заступник міністра охорони здоров'я в Суецу Ісмаїл аль-Хафнаві, оголосив надзвичайну ситуацію в Суецькій лікарні. На вуха були поставлені всі лікарі з ортопедичного, хірургічного та радіологічного відділень.
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З'явилася інформація, що серед поранених і загиблих є діти. Причина аварії поки невідома, на місці працює правоохоронна служба.
У Мережі опублікували кадри з місця ДТП, на яких видно розбитий вщент великий автобус.
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