Віллард Скотт, улюблений синоптик, що зачарував глядачів шоу NBC Today своїм іскрометним гумором і життєрадісним характером, помер
Популярному американському телеведучому було 87 років. Його наступник в ранковому випуску новин ел Рокер оголосив, що Скотт мирно помер в суботу вранці в оточенні сім'ї, пише АР.
Прес-секретар NBC Universal підтвердила цю новину. Ніяких додаткових подробиць не повідомляється.
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"Він дійсно був моїм другим батьком, і зараз я там, де я перебуваю сьогодні, завдяки його щедрості. Віллард був людиною свого часу, провідним телеведучим. Ніколи не буде нікого схожого на нього", - написав Рокер в Instagram.
Скотт провів у шоу-бізнесі практично все своє життя. Він почав кар'єру в 16 років, коли став пейджером в бюро NBC у Вашингтоні, округ Колумбія.
Скотт вів прогноз погоди в ранковому шоу мережі протягом більше трьох десятиліть. Його фірмовим знаком було привітання в прямому ефірі з днем народження глядачів, яким виповнилося 100 років, і поява в кумедних костюмах.
Скотт передав кермо влади Рокеру в 1996 році, іноді замінюючи його протягом наступного десятиліття, перш ніж повністю піти у відставку в 2015 році.
Скотт Віллард відомий також як перший виконавець рекламної ролі клоуна Рональда Макдональда (Ronald McDonald) мережі фаст-фуд Макдональдс і ролі клоуна Бозо в телепередачах для дітей Цирк Бозо (Bozo's Circus).
У Вілларда Скотта залишилися дружина Періс Кіна, на якій він одружився в 2014 році, і дві дочки від Мері Дуайер Скотт, його 43-річної екс-дружини, яка померла в 2002 році.
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