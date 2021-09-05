Віллард Скотт, улюблений синоптик, що зачарував глядачів шоу NBC Today своїм іскрометним гумором і життєрадісним характером, помер

Популярному американському телеведучому було 87 років. Його наступник в ранковому випуску новин ел Рокер оголосив, що Скотт мирно помер в суботу вранці в оточенні сім'ї, пише АР.

Прес-секретар NBC Universal підтвердила цю новину. Ніяких додаткових подробиць не повідомляється.

Willard Scott, legendary TODAY weatherman, dies at 87https://t.co/0ZlHLYc7fy — TODAY (@TODAYshow) September 4, 2021

"Він дійсно був моїм другим батьком, і зараз я там, де я перебуваю сьогодні, завдяки його щедрості. Віллард був людиною свого часу, провідним телеведучим. Ніколи не буде нікого схожого на нього", - написав Рокер в Instagram.

Скотт провів у шоу-бізнесі практично все своє життя. Він почав кар'єру в 16 років, коли став пейджером в бюро NBC у Вашингтоні, округ Колумбія.

Скотт вів прогноз погоди в ранковому шоу мережі протягом більше трьох десятиліть. Його фірмовим знаком було привітання в прямому ефірі з днем народження глядачів, яким виповнилося 100 років, і поява в кумедних костюмах.

Willard Scott passed away today at the age of 87.



RIP, Willard… https://t.co/Wg24DWS7Wu — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 4, 2021

Скотт передав кермо влади Рокеру в 1996 році, іноді замінюючи його протягом наступного десятиліття, перш ніж повністю піти у відставку в 2015 році.

Скотт Віллард відомий також як перший виконавець рекламної ролі клоуна Рональда Макдональда (Ronald McDonald) мережі фаст-фуд Макдональдс і ролі клоуна Бозо в телепередачах для дітей Цирк Бозо (Bozo's Circus).

Rest In Peace, Willard Scott—Legendary weatherman and the original Ronald McDonald. pic.twitter.com/GBoWTHACJQ — Billy Jensen (@Billyjensen) September 4, 2021

У Вілларда Скотта залишилися дружина Періс Кіна, на якій він одружився в 2014 році, і дві дочки від Мері Дуайер Скотт, його 43-річної екс-дружини, яка померла в 2002 році.

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