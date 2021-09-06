Померла відома співачка, її хвороба виявилася невиліковною

Про смерть відомої 39-річної співачки-красуні повідомила її мама в Instagram. Причиною ранньої смерті артистки стала невиліковна хвороба.

Так, 5 вересня вранці померла співачка, солістка Girls Aloud - Сара Хардінг.

У своїх мемуарах артистка розповіла, що в грудні 2019 року намацала ущільнення в районі пахв, пізніше вона звернулася до лікаря. Останній направив співачку на МРТ, але почалася пандемія і похід на обстеження довелося відкласти.

У підсумку пізніше у жінки діагностували рак молочної залози, а в серпні 2020 року хвороба поширилася на інші частини її тіла.

Хардінг написала: "У грудні мій лікар сказав мені, що майбутнє Різдво, ймовірно, буде моїм останнім".

Фанати сподівалися на диво, але його не сталося. 5 вересня нещасна померла.

Мати Сари написала в Instagram, що та боролася до останнього дня з хворобою з моменту постановки діагнозу.

"Я знаю, вона не хотіла б, щоб її згадували за боротьбу з цією жахливою хворобою — вона була яскравою сяючою зіркою, і я сподіваюся, що її можна буде згадати саме так", - написано в повідомленні.

Свої співчуття в коментарях висловлювали не тільки шанувальники, але також і колеги по шоу-бізнесу.

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